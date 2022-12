Lira manobra na Câmara para levar adiante PEC que pode dar imunidade vitalícia a Bolsonaro

Presidente da Câmara está articulando uma nova manobra para viabilizar uma PEC para que ex-presidentes da República se tornem senadores vitalícios, com direito à imunidade edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), está articulando uma nova manobra para viabilizar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para que ex-presidentes da República se tornem senadores vitalícios, com direito à imunidade, mas sem a possibilidade de disputarem cargos eletivos. Caso seja viabilizada e aprovada, a PEC beneficiaria diretamente Jair Bolsonaro (PL), que teme pelo seu futuro jurídico quando deixar a chefia do Executivo Federal.

Segundo a jornalista Andréia Sadi, do G1, a articulação de Lira “começou pelo Senado, envolve partidos da base do atual governo e da oposição e visa a garantir um caminho mais tranquilo para conseguir aprovar, na Câmara, uma outra PEC - a da Transição, que amplia o limite de gastos do governo federal e da qual o futuro governo Lula depende para cumprir promessas de campanha".

A PEC da Transição foi aprovada pelo Senado, mas depende de votos de partidos do Centrão - incluindo o PL, partido de Jair Bolsonaro - e Lira vem buscando um acordo que viabilize sua aprovação pelos parlamentares.

>>> Pacheco avisa Lira: Senado não dará mandato vitalício a Bolsonaro

“Nas primeiras tratativas, Lira conversou com interlocutores de Lula (PT) sobre a PEC que cria o cargo de senador vitalício. Recebeu sinal verde de petistas e, assim, senadores ligados a Flávio Bolsonaro consultaram o Palácio da Alvorada”, ressalta a reportagem.

“A saída é vista por parlamentares como uma solução política para Bolsonaro que, se requisitasse por livre e espontânea vontade o mandato de senador vitalício, estaria admitindo que estaria fora das eleições em 2026”, completa Sadi mais à frente.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.