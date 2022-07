Livro relata incômodo de ex-cunhado de Bolsonaro com "caixas de dinheiro" em apartamento no Rio

Apoie o 247

247 - O livro "O negócio do Jair: a história proibida do clã Bolsonaro", de autoria da jornalista Juliana Dal Piva, que será lançado em setembro pela editora Zahar, revela detalhes da relação de Jair Bolsonaro com o ex-cunhado André Siqueira Valle e diz que ele ficou incomodado com a existência de "malas de dinheiro" em um apartamento no Rio de Janeiro.



De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, um dos capítulos do livro “detalha o incômodo de Valle com caixas de dinheiro vivo que via dentro da casa de Bolsonaro na Barra da Tijuca no período em que vivia com a irmã e seu marido”.

Ainda segundo o colunista, além do ex-cunhado que foi demitido por Bolsonaro por não devolver a quantia exigida por ele quando ocupava uma cadeira na Câmara dos Deputados, “outros ex-funcionários também relatam ter visto quantias graúdas de dinheiro em espécie na residência do casal”.

