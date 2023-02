Luciana Santos anuncia recursos milionários para Ciência e Tecnologia: 'governo também vai aumentar o número de bolsas'

De acordo com a ministra, as novas bolsas beneficiarão "mais de 250 mil estudantes de ensino médio a pós graduação" edit

247 - A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou nesta quinta-feira (16) que investimentos para bolsas de estudo no Brasil - CAPES, CNPq e Bolsa Permanência. De acordo com a titular da pasta, as novas bolsas beneficiarão "mais de 250 mil estudantes de ensino médio a pós graduação".

"Prova do compromisso com a formação da ciência brasileira. Teremos também a expansão da oferta de bolsas. Em 2023, mais de 10 mil novas bolsas serão implementadas. Somam-se aos R$ 150 milhões para editais de fomento só da CNPq, para fortalecer a capacidade científica nacional", afirmou.

Segundo a ministra, as medidas são importantes porque o governo tem como objetivo o de assegurar "a qualificação e a permanência de pesquisadores no Brasil evitando a evasão de talentos".

Em seu discurso, Luciana disse que o governo Jair Bolsonaro "asfixiou a ciência, à beira do precipício".

As bolsas de mestrado e doutorado terão reajuste de até 40%. Em mestrados, os valores passarão de R$ 1.500 para R$ 2.100 e, no doutorado, de R$ 2.200 para R$ 3.100.

Os valores das bolsas de pós-doutorado aumentarão até 25%, de R$ 4.100 para R$ 5.200.

As bolsas para formação de professores da educação básica terá reajuste de 40% a 75%. Atualmente, os valores dos repasses variam de R$ 400 a R$ 1.500. Em 2023, serão 125,7 mil bolsas para preparar os professores.

A Bolsa Permanência terá o 1º reajuste desde que foi criada, em 2013. A ajuda é voltado a estudantes quilombolas, indígenas, integrantes do Prouni e alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica matriculados em instituições federais de ensino superior. Os percentuais de aumento vão variar de 55% a 75%. Atualmente, os valores ficam entre R$ 400 e R$ 900.

Os alunos de iniciação científica no ensino médio se beneficiarão Serão 53.000 bolsas que vão passar de R$ 100 para R$ 300, aumento de 200%

