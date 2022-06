Luiz Fux e Cármen Lúcia já têm em mãos recursos contra decisão de Nunes Marques

Apoie o 247

247 - Os gabinetes de Luiz Fux e Cármen Lúcia já receberam recursos movidos por deputados do Paraná afetados pela recente decisão de Nunes Marques. Fux já tem em mãos outro processo, movido pelo PT, informa Lauro Jardim no jornal O Globo.

Os ministros deverão decidir se mantêm ou não a cassação do bolsonarista Fernando Francischini (União). Ele havia perdido o mandato, no ano passado, por decisão do TSE, condenado por notícias falsas contra o processo eleitoral. A cassação foi revogada por decisão monocrática do ministro do STF Nunes Marques.

A ação direcionada a Fux é de Nereu Moura (MDB). O parlamentar é um dos quatro suplentes alçados às cadeiras criadas com a saída de Francischini, agora derrubada por Nunes Marques. O grupo pode ter que deixar a Assembleia do Paraná com a volta do colega cassado.

No caso da ministra, foi direcionado a ela um mandado de segurança apresentado pelo deputado Pedro Paulo Bazano (PSD), outro suplente. A peça argumenta que o julgamento não competia a Nunes Marques.

