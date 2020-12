Lula após morte de Tabaré Vázquez: "fomos presidentes juntos e só guardo boas memórias"

"Fomos presidentes juntos e só guardo boas memórias de sua atuação pela cooperação e integração da América do Sul. Hoje perdi um amigo querido meu e do Brasil", afirmou o ex-presidente Lula após a morte de Tabaré Vázquez, que presidiu o Uruguai edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte de Tabaré Vázquez e afirmou que o ex-presidente do Uruguai "foi um grande médico e político". "Governou com sabedoria e competência, deixando um legado de democracia, desenvolvimento e avanços sociais no nosso querido país vizinho", disse o petista em nota.

"Fomos presidentes juntos e só guardo boas memórias de sua atuação pela cooperação e integração da América do Sul. Hoje perdi um amigo querido meu e do Brasil. Minha solidariedade e sentimentos aos familiares, amigos e ao povo uruguaio, que preservará a memória e o legado de Tabaré Vázquez", acrescentou.

Presidente do Uruguai de 2015 a 2020, Vázquez tinha 80 anos e lutava contra um câncer no pulmão. Ele deixou o cargo em março deste ano, quando foi substituído por Luis Lacalle Pou, do Partido Liberal, vencedor das eleições do ano passado.

O conhecimento liberta. Saiba mais