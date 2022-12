Lula avalia recriar Ministério dos Transportes

Apoie o 247

247 - O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia a possibilidade desmembrar o Ministério da Infraestrutura e recriar a pasta de Transportes, extinta por Jair Bolsonaro (PL) em 2019. “Com um Orçamento gordo — previsão é de R$ 12,2 bilhões, segundo o senador Marcelo Castro (MDB-PI) —, a pasta tem atraído olhares de não aliados. Resta saber quem será contemplado. Partidos do centrão poderiam ser "acomodados" nesse desmembramento. Segundo aliados do governo eleito, com isso, eles acabariam colaborando com a base de Lula no Congresso”, diz o UOL.

Segundo a reportagem, o PSD, partido que integra a base de apoio do futuro governo, pretende indicar o senador Alexandre Silveira (MG) para a vaga, caso a recriação do Ministério dos Transportes seja confirmada. O PSD, uma das primeiras legendas a apoiar Lula nas eleições, pleiteia até três ministérios no governo Lula.

“Outro partido de centro-direita que entrou em negociação foi o União Brasil. O presidente Luciano Bivar tem conversado diretamente com a presidente petista Gleisi Hoffmann uma possível entrada no governo. Caso as negociações avancem, o partido estima ficar com duas vagas”, destaca o UOL.

