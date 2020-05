Lula: “Bolsonaro é resultado da negação política. Assim nasceu Hitler”

Em entrevista para rádios do Maranhão, ex-presidente também destacou censura da Globo: “Nem direito de resposta a mim mesmo eles deram” edit

Fórum - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (21) que o presidente Jair Bolsonaro “é resultado da negação política”. Em entrevista à Rádio Difusora do Maranhão, ele destacou que o processo de ódio e de ataque à classe política vivido hoje no Brasil é o mesmo que deu origem a regimes e líderes autoritários no passado.

“É o ódio. É o resultado da negação da política. Político não presta, político é isso, político é aquilo. Assim nasceu Hitler, assim nasceu o fascismo e assim nasceu o Bolsonaro. O Bolsonaro é resultado da negação da política nesse país”, afirmou Lula.

O ex-presidente também comentou a atitude da Rede Globo, que repercutiu seu pedido de desculpas sem mostrar o seu vídeo.

