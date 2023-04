Lula confirma sobrevoo em regiões atingidas pelas chuvas no Maranhão

Apoie o 247

247 - O Palácio do Planalto confirmou a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Maranhão neste domingo (9). O presidente vai sobrevoar as áreas do estado que foram atingidas pela chuva.

Acompanhado do governador do Maranhão, Carlos Brandão, Lula fará o sobrevoo na região de Trizidela do Vale, na manhã de domingo. Na sequência, o presidente seguirá para o aeroporto de Bacabal (MA), onde concede entrevista à imprensa.

As fortes chuvas no Maranhão deixaram mais de 60 cidades em situação de emergência.

Na sexta-feira (7), o estado registrava 64 cidades em situação de emergência, com a cidade de Buriticupu tendo decretado estado de calamidade pública, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA). Mais de 35 mil famílias foram afetadas e 7,7 mil estavam desabrigadas e desalojadas.

