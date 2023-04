Lula convida general Amaro para assumir GSI

Apoie o 247

ICL

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o general da reserva Marcos Antônio Amaro dos Santos para assumir o cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

O convite foi feito em uma reunião na semana passada, antes de Lula embarcar para sua primeira viagem à Europa.

A saída do general Gonçalves Dias do GSI na semana passada reacendeu a discussão sobre o futuro da pasta, que foi esvaziada desde o início do ano. A estrutura do GSI sob o comando de Amaro ainda é incerta, mas ele terá que buscar um consenso entre a ala que defende a presença de policiais federais e a que defende a permanência de militares no governo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.