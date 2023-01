Lula demite coordenadores de saúde indígena em meio à crise dos yanomamis

Apoie o 247

ICL

247 - O Governo Federal exonerou coordenadores de 11 distritos de saúde indígena do Ministério da Saúde em meio à crise humanitária dos yanomamis no Norte do país. A informação, divulgada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23), foi assinada pela ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Foram exonerados os coordenadores distritais de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena do Leste de Roraima, Alto Rio Juruá, Parintins, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Porto Velho, Ceará, Bahia, Interior Sul, Minas Gerais e Espírito Santo.

Também foi demitido o coordenador técnico-normativo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, Marco Aurélio Pereira.

>>> Damares Alves rejeitou ajuda a indígenas durante a pandemia

A futura presidente da Funai, Joenia Wapichana, classificou que a situação dos indígenas constitui uma "catástrofe humanitária".

"O caso dos yanomamis é uma catástrofe humanitária. Ali, a invasão de garimpeiros levou a um alto nível de violência, conflitos e degradação ambiental, que afeta a saúde com a questão da contaminação por mercúrio", afirmou Wapichana à Folha de S. Paulo, antes da declaração de emergência de saúde pública no território indígena.

A Força Aérea Brasileira (FAB) transportou no fim de semana cerca de 4 toneladas de alimentos para serem distribuídos a uma comunidade da Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Segundo o Ministério da Saúde, a assistência faz parte das cerca de 5 mil cestas básicas que estavam armazenadas na sede da coordenação regional da Funai em Boa Vista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.