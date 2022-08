Lula destaca conciliação e aliança com Alckmin antes da entrevista no JN

"Hoje serei entrevistado no Jornal Nacional. A última vez foi na eleição de 2006, quando meu adversário era o Alckmin", publicou o ex-presidente edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) concede nesta quinta-feira (25) entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, que realiza nesta semana uma sabatina com os principais candidatos à Presidência da República.

Espera-se que os apresentadores do telejornal, William Bonner e Renata Vasconcellos, cobrem do ex-presidente uma autocrítica e não façam a sua própria reflexão sobre o papel da emissora na destruição da economia, da imagem e da autoestima do Brasil.

Na noite de quarta-feira (24), Lula convocou pelo Twitter seus apoiadores a assistirem à entrevista. Nesta quinta-feira (25), também pela rede social, o petista destacou sua aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), lembrando que em 2006, última vez em que participou de uma sabatina no Jornal Nacional, tinha o ex-tucano como adversário.

Hoje iremos juntos até lá. #VamosJuntosPeloBrasil — Lula 13 (@LulaOficial) August 25, 2022

