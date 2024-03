Lula detona gestão de Bolsonaro na Cultura: "tinha secretário fazendo vídeo inspirado em nazistas"

Apoie o 247

247 - Durante a abertura da 4ª Conferência Nacional da Cultura na noite desta segunda-feira (4), o presidente Lula (PT) não poupou críticas à gestão anterior, de Jair Bolsonaro (PL), especialmente no âmbito cultural. Lula destacou uma série de episódios que considerou prejudiciais ao setor, incluindo a extinção do Ministério da Cultura e incidentes envolvendo membros do governo anterior.

"Para que não se esqueça: vivemos 4 anos sob um governo que acabou com o Ministério da Cultura. Com um presidente que coordenava ataques nas redes contra artistas como Anitta, Taís Araújo, Zélia Duncan e Daniela Mercury. Com um secretário de Cultura fazendo vídeo inspirado em nazistas. Um outro secretário de Cultura que chamava artistas de 'criaturas imundas'", declarou Lula.

A referência ao vídeo inspirado em nazistas remete ao episódio envolvendo Roberto Alvim, ex-secretário especial da Cultura do governo Bolsonaro. Alvim foi exonerado de seu cargo em janeiro de 2020, após publicar um vídeo com estética nazista, onde também citou um discurso de Joseph Goebbels.

Além disso, Lula ressaltou a postura depreciativa do governo anterior em relação aos artistas, mencionando acusações de que chamavam artistas de "vagabundos" e afirmavam que a "mamata ia acabar". Ele também apontou tentativas de censura a shows de música e a criminalização de opiniões políticas de artistas como práticas danosas à liberdade de expressão.

"Esse tempo acabou. Nós refundamos o Ministério da Cultura e investimos, neste último ano, mais do que o que foi investido em 10 anos. Os investimentos e o respeito à cultura voltaram", enfatizou o presidente.

A 4ª Conferência Nacional da Cultura, com tema Democracia e Direito à Cultura, reuniu mais de 3 mil participantes de todo o país até sexta-feira, para debater políticas públicas culturais e definir diretrizes do Plano Nacional de Cultura, que tem o objetivo de orientar o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais que garantam a valorização, o reconhecimento, a promoção e a preservação da diversidade cultural existente no Brasil.

