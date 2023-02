Lula deve autorizar retomada de mais de 5 mil obras do Minha Casa, Minha Vida ao relançar programa

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá assinar uma ordem de serviço para retomar mais de 5 mil obras do Minha Casa, Minha Vida, que será relançado na próxima terça-feira (14), de acordo com a Casa Civil

O evento será em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. O ministro Rui Costa participou na manhã deste sábado (11) da vistoria nos imóveis do programa que serão entregues pelo presidente Lula durante a agenda. Também serão entregues casas em outras cidades de forma simultânea.

"Aqui em Santo Amaro da Purificação seguimos essa estratégia para concluir as obras rapidamente e poder entregar logo as casas à população. Vamos fazer o mesmo em cidades de todo o país Assim, evitamos a burocracia de ter que contratar outra empresa para fazer os reparos necessários", disse o ministro da Casa Civil.

Costa apontou que 170 mil moradias em todo o Brasil já estão com mais de 90% de conclusão. Segundo ele, o governo federal está discutindo com os estados e municípios como executar serviços de reparos nessas obras, a fim de agilizar as entregas.

"Estamos discutindo uma solução jurídica para que estados e municípios, que são mais rápidos na execução desses serviços de reparos, executem esses serviços. Queremos, até o final do ano, entregar essas 170 mil unidades a que me referi. Retornamos com a faixa 1 e esse será o carro-chefe do programa", afirmou o ministro.



"Quando estive aqui em janeiro, vi esse condomínio que estava concluído há seis anos, iniciado ainda no governo Dilma, e que foi deixado de lado. Retiraram até a segurança do local e aí furtaram quadro de luz, vaso sanitário, entre outras coisas. A determinação do presidente Lula é agilizar os consertos e entregar todos os imóveis", disse ainda Costa. (Com Estadão Conteúdo).

