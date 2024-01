Lula deve demitir Moretti, o número dois da Abin

Apoie o 247

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está prestes a tomar uma decisão significativa na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), cogitando demitir Alessandro Moretti, atual diretor-adjunto da instituição. A medida foi considerada necessária diante das crescentes suspeitas envolvendo a conduta da cúpula da Abin em relação a investigações da Polícia Federal durante o governo anterior.

Enquanto isso, Luiz Fernando Corrêa, o chefe da Abin indicado por Lula, permanece sob avaliação. Até o momento, Lula não identificou indícios que comprometam diretamente Corrêa, que assumiu o cargo em maio de 2023. A exoneração de Moretti deve ser oficializada no Diário Oficial da União, com expectativa para esta terça-feira (30/1), segundo reportagem do Metrópoles.

A decisão de Lula reflete a necessidade de transparência e integridade na gestão da Abin, especialmente diante das alegações de uma possível “Abin paralela” durante o governo de Jair Bolsonaro. As suspeitas levantadas pela Polícia Federal sobre a atuação da agência em dificultar investigações ilegais demandaram ação imediata do atual governo para restaurar a confiança na instituição.

