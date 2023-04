Lula deve demitir ou aposentar todos os servidores envolvidos nos atos terroristas de 8/1, diz Leonardo Boff

Apoie o 247

247 - O teólogo Leonardo Boff usou as redes sociais para afirmar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer uma limpeza em todos os ministérios visando demitir ou aposentar os servidores envolvidos nos atos terroristas do dia 8 de janeiro, quando extremistas bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasilia.

“O governo Lula deve tirar uma lição importantíssima da tentativa de golpe em 8 de janeiro pelos bolsonaristas. Como presidente,com o poder que o cargo lhe confere,deve fazer uma razzia em todos os ministérios e demitir os golpistas. Se forem concursados, aposentá-los imediatamente”, postou Boff no Twitter.

A postagem do teólogo foi feita em meio à repercussão da divulgação de imagens editadas em que o general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), aparece circulando em meios aos extremistas que invadiram o Palácio do Planalto. O militar deixou o cargo na quarta-feira (19). Ele foi o primeiro integrante do gabinete do presidente Lula a cair neste terceiro mandato.

