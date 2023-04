Lula deve ter novo encontro com militar cotado para GSI ao voltar de viagem

Na próxima semana, o presidente deve ter uma segunda reunião com o general Marco Antônio Amaro dos Santos para discutir o futuro do Gabinete de Segurança Institucional edit

247 — Na próxima semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ter uma segunda reunião com o general Marco Antônio Amaro dos Santos para discutir o futuro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), informou a Folha de S.Paulo .

Na última quinta-feira (24), antes de partir para a Europa, Lula teve uma reunião com Amaro no Palácio do Planalto, juntamente com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o chefe de gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro.

No entanto, não houve nenhuma decisão tomada na reunião sobre a indicação de alguém para o cargo ou sobre o desenho do GSI, que atualmente está em disputa entre civis e militares. Lula deve tomar uma decisão quando voltar de sua viagem, na próxima quarta-feira (26).

A reunião com Amaro aconteceu no mesmo dia em que o general Gonçalves Dias, que era próximo de Lula, pediu demissão do GSI após a divulgação de imagens da invasão bolsonarista em 8 de janeiro.

