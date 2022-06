Lula diz o que Bolsonaro deve fazer após a derrota: “chora e se prepara para outra”

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula criticou Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (8) pelos constantes ataques ao processo eleitoral brasileiro. Pelo Twitter, Lula lembrou que perdeu três eleições presidenciais e não contestou o resultado das urnas.

"Eu perdi para o Collor e para o Fernando Henrique Cardoso, e vocês não me viram protestar contra o resultado nenhuma vez. Nós voltamos para a casa e trabalhamos. Ganha, toma posse, perde, chora e se prepara para outra", afirmou o ex-presidente.

Lula vence no primeiro turno, aponta Quaest

Segundo a nova pesquisa do instituto Quaest, divulgada nesta quarta-feira (8), o ex-presidente Lula venceria em primeiro turno, com 52,87% dos votos válidos. O levantamento testou três cenários e, no primeiro deles, com 13 pré-candidatos, Lula alcança 46%. Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 30%. Ciro Gomes segue na disputa em terceiro, com 7% dos votos. André Janones (Avante) tem 2% e está em quarto lugar. Simone Tebet (MBD) e Pablo Marçal (Pros) registram 1%. Os demais pré-candidatos não pontuaram na pesquisa.

O levantamento também indica que Lula venceria o segundo turno contra qualquer candidato. O ex-presidente tem vantagem de 22 pontos percentuais sobre o atual – 54% ante 32%. Já contra Ciro Gomes a diferença cresce e chega a 27 pontos – 52% contra 25%. E é ainda maior sobre Simone Tebet, com 36 pontos percentuais – 56% contra 20%.

O instituto Quaest também perguntou aos entrevistados sobre o preferido do eleitor para vencer a disputa. Até 47% responderam que é Lula, e 28%, Bolsonaro. Apenas 19% dizem nem um nem outro. A pesquisa também quis saber sobre a possibilidade do voto útil. Do total de entrevistados, 27% disseram que poderiam mudar o voto para assegurar a vitória de Lula já no primeiro turno. Ciro Gomes aparece com segunda opção de voto de 26%. Mas 38% de seu eleitorado respondeu à pesquisa que poderia votar no ex-presidente para garantir sua vitória já no dia 2 de outubro.

Ao menos 62% dos entrevistados avaliam os governos Lula como os melhores da história. A maioria – 52% – também disse temer a “continuidade de Bolsonaro” no poder. O antipetismo também foi testado. Mas, 35% responderam temer mais “a volta do PT”. E apenas 5% responderam que temem a ambos.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas presencialmente entre 2 e 5 de junho. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03552/2022.

