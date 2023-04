Lula diz que não tem pressa para fazer indicação ao STF e que ministro tem que ter compromisso com a Constituição

Apoie o 247

247 - Nesta quinta-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi questionado pela imprensa sobre a substituição do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele afirmou que não tem pressa para realizar a troca e que não está preocupado com a decisão no momento, informa a CNN Brasil.

A declaração foi dada após a publicação de um decreto, assinado por Lula e pelo ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), que oficializa a aposentadoria de Lewandowski a partir da próxima terça-feira (11).

O presidente afirmou que ainda não há uma data ou mês definidos para a escolha do novo ministro.

Lula não quis falar sobre o perfil do indicado. “Acho que tem mais gente preparada para ir à Suprema Corte do que tinha quando eu tive que escolher, há 13 anos. (...) Se eu for responder o que você [jornalista] perguntou, eu estarei criando um compromisso que não quero criar agora. Se vai ser negro, se vai ser mulher, se vai ser homem”.

O presidente afirmou que levará estes critérios em consideração, mas disse que um ministro precisa ser, sobretudo, alguém comprometido com a Constituição. “Ministro da Suprema Corte tem que ser uma pessoa que leva em conta e cumpre a Constituição. (...) Será uma pessoa altamente gabaritada do ponto de vista jurídico. A pessoa tem que ter uma compreensão do mundo, dos problemas sociais, da realidade desse país. Tem que ter o mínimo de sensibilidade social para assumir uma postura dessas. Porque é muita responsabilidade".

