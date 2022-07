Lula diz que 'orçamento secreto é a maior bandidagem já feita em 200 anos'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula discursou neste sábado (9) em Diadema, na Grande São Paulo, e afirmou que o vai colocar "ordem na casa" ao dialogar com o Congresso, se eleito, sobre o orçamento secreto.

"O orçamento secreto é a maior bandidagem já feita em 200 anos. Vamos ter que discutir [isso] com o Congresso. Quem administra o orçamento é o governo. O Congresso legisla e o Judiciário julga. Uma das nossas tarefas, minha e do Alckmin, é a de colocar ordem na casa", disse o petista citado pelo jornal O Globo.

O evento apresentou a chapa do pré-candidato do PT ao governo paulista, Fernando Haddad, com o ex-governador Márcio França (PSB) como candidato ao Senado. França desistiu da candidatura para ajudar a consolidar a aliança nacional entre PT e PSB. Diadema, no ABC paulista, foi primeira cidade administrada pelo PT, a partir de 1983.

>>> Lula reúne multidão em Diadema: 'temos obrigação de mudar a história desse país'

Lula também relembrou que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), no auge da pandemia no Brasil, propôs que o auxílio emergencial fosse de R$ 200 enquanto a oposição defendia R$ 600.

O petista ainda destacou que a ajuda e os benefícios previstos na PEC para taxistas e motoristas de caminhão só valerão "até dezembro" e chamou Bolsonaro de "fascista", que "acha que o povo vai aceitar ser tratado como gado".

"Ele quer dar R$ 600 ao povo até dezembro. Não recuse o dinheiro. Mas na hora do voto é preciso votar em quem vai cuidar desse país. Se esse dinheiro cair na conta de vocês, peguem e comprem o que [puderem para] comer. E na hora de votar deem uma banana pra ele [Bolsonaro]", declarou.

Assista ao evento:

Lula, Alckmin, Haddad e França em ato Vamos Juntos por São Paulo e pelo Brasil em Diadema https://t.co/4shYpr1g2M





