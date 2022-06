Lula diz que PSDB acabou e PT continua forte

Afirmação foi feita durante lançamento do livro com cartas que ele recebeu na prisão edit

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (31), em São Paulo, que o PSDB "acabou" e o PT continua forte.

Lula também ironizou as ameaças golpistas de Jair Bolsonaro de não acatar o resultado da eleição em caso de derrota.

"Vocês estão lembrados que uma vez um senador do PFL, o Jorge Bornhausen, disse que era preciso acabar com 'essa desgraça do PT'. O PFL acabou. E agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, crescendo e continua um partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita neste país", enfatizou Lula.

Sobre as ameaças golpistas de Bolsonaro, Lula disse que "a voz do povo é a voz de Deus, a voz do povo vai tirar ele de lá", ironizando a afirmação do ocupante do Palácio do Planalto de que só Deus o tira da Presidência da República.

Lula denunciou o entorno de Jair Bolsonaro. "Estamos lutando contra gente muito ruim, contra os matadores da Marielle, os milicianos, as pessoas que não têm medo de matar inocentes, de fazer com o Genivaldo o que a Polícia Rodoviária fez em Sergipe", disse.

Também participaram do evento a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) e a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, esposa de Lula.

O livro, da editora Boitempo, reúne 46 cartas que foram enviadas ao ex-presidente durante os 580 dias em que ele esteve preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

Antes de discursar, o petista acompanhou do palco uma performance em que artistas como Zélia Duncan, Denise Fraga, Camila Pitanga, Tulipa Ruiz, Cida Moreira e Cleo Pires, além da vereadora Erika Hilton (PSOL-SP) e da ativista Preta Ferreira, leram algumas das cartas do livro, informa a Folha de S.Paulo.

