Lula e Alckmin juntos no primeiro encontro público em São Paulo: clima de unidade marca jantar

Jantar do Grupo Prerrogativas na noite deste domingo reúne pela primeira vez, num evento público, Lula e Alckmin, que podem compor chapa em 2022

247 - Um clima de unidade com a presença de centenas de líderes políticos e de movimentos sociais marca o jantar do Grupo Prerrogativas que acontece na noite deste domingo (19) em São Paulo. Pouco depois de 19h30, o ex-presidente Lula e o ex-governador Alckmin encontraram-se e posaram para fotografias.

Estão no encontro lideranças políticas de todos os partidos do campo democrático (PT, PSB, PCdoB e até PSDB, entre outros), com nomes como Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, Marta Suplicy, Luciana Santos, Marcelo Freixo, Jandira Feghali, Arthur Virgílio, Márcio França.

O encontro tem também a presença de líderes de movimentos sociais, como Douglas Belchior, da Coalizão Negra por Direitos e intelectuais, como Djamila Ribeiro. além de sindicalistas.

É grande a presença de personalidades do campo jurídico, com os dirigentes do Grupo Prerrogativas, como como o líder Marco Aurélio de Carvalho, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, Augusto de Arruda Botelho entre outros.

Tanto a mídia independente como a conservadora estão presentes. O Brasil 247 está representado por seu diretor-presidente, Leonardo Attuch, a diretora-executiva, Gisele Attuch, e o diretor editorial, Luís Costa Pinto.

