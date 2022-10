Lula e Bolsonaro se enfrentam no último debate antes da eleição

Ex-presidente e atual ocupante do cargo terão encontro frente a frente a pouco mais de 30 horas do início da votação edit

Brasil de Fato - Falta pouco. No próximo domingo, entre 8h e 17h (de Brasília), brasileiras e brasileiros vão às urnas para decidir quem comandará o país nos próximos quatro anos. E os que ainda estão indecisos têm nesta sexta-feira (28) uma última oportunidade de ver Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) frente a frente. Eles se encontram no debate da TV Globo, às 21h30.

Onde assistir?

Além da própria TV Globo, que transmite o programa para todo o país, o debate será exibido também pelo canal de TV por assinatura GloboNews e pelo portal G1, além do Globoplay.

Quais as regras?

O regulamento foi definido pela coordenação do evento junto a representantes das duas candidaturas. Ao todo serão cinco blocos. No primeiro e no terceiro, os temas serão livres. Cada candidato terá 15 minutos para administrar entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas, em formato semelhante ao do debate da Band no último dia 16.

No segundo e no quarto blocos, os embates voltarão a ser diretos, mas desta vez cada candidato deverá escolher entre temas pré-determinados pela organização. Serão seis temas, e, a cada um dos blocos, Lula escolherá um deles, e Bolsonaro, outro. Os temas não poderão se repetir. Nesse caso, cada candidato terá 5 minutos a cada tema, e também deverá administrar o tempo entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.

O quinto e último bloco fica reservado para as considerações finais. Por sorteio, Lula será o primeiro a falar, enquanto Bolsonaro encerrará o debate. Durante todos os blocos, os candidatos que se sentirem ofendidos poderão solicitar direitos de resposta, que serão avaliados pela comissão organizadora.

O formato é muito semelhante ao adotado pela Globo e pelas suas afiliadas nos debates entre candidatos aos governos dos estados. Os encontros aconteceram na quinta-feira (28).

