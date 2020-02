Lula e o Papa Francisco encontram-se em busca de um mundo menos desigual

247 - Depois de 580 dias como preso político no Brasil, o ex-presidente Lula reuniu-se no Vaticano com o Papa Francisco, que o recebeu para discutir soluções contra a crescente desigualdade no mundo. O encontro, na tarde desta quinta-deira (13) prolongou-se por mais de uma hora.

O tema da desigualdade foi o principal assunto da reunião.

Lula entregou ao Papa um exemplar do livro "Lula e a Espiritualidade: oração, meditação e miitância", das editoras 247 e Kotter Editorial.