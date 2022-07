Lula e Tasso Jereissati se encontram nesta quarta-feira para selar aliança no segundo turno

Apoie o 247

ICL

247 - Lula ligou para Tasso Jereissati e os dois devem se encontrar pessoalmente na quarta-feira (27) em São Paulo. O telefonema foi feito no domingo (24), durante reunião de Lula com o ex-governador Camilo Santana, e Elmano Freitas, candidato do PT ao governo do Ceará, informa a Folha de S.Paulo.

A conversa entre Lula e Tasso servirá para negociar os termos de uma possível aliança que deve incluir apoio de Tasso a Lula em um eventual segundo turno das eleições presidenciais. O petista deve participar do ato de lançamento da candidatura de Elmano no Ceará, marcado para 3 de agosto.

Lula e Tasso têm uma relação cordial e já haviam se encontrado em Fortaleza em agosto do ano passado. Na época, o tucano ainda disputava as prévias do PSDB para concorrer à Presidência da República.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para tentar atrair o PSDB, articulação que traria junto o partido federado Cidadania, o PT negocia as vagas de vice-governador ou suplência para o Senado na chapa majoritária no Ceará.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vaga de suplente de Camilo Santana é uma das mais cobiçadas, já que ele pode se tornar ministro em caso de eleição de Lula para a Presidência. Um dos nomes cotados para a vaga é o do presidente estadual do PSDB, Chiquinho Feitosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE