Lula elogia discurso de Alexandre de Moraes: "foi a confirmação da democracia neste país"

Ex-presidente foi personalidade de destaque na posse do presidente do TSE edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente e candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a fala de Alexandre de Moraes na posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi importante para a manutenção do processo democrático no país, informa o jornal O Globo.

Depois de cumprimentar Moraes, Lula foi assediado pela imprensa e fez uma breve avaliação da fala do novo presidente da Corte eleitoral. "O discurso do Alexandre foi a confirmação da democracia neste país. Hoje foi um ato muito forte para que não se elimine o processo eleitoral democrático", disse o candidato petista, que lidera as pesquisas eleitorais.

Na noite desta terça-feira (16), o discurso do ministro do TSE foi marcado pela defesa do sistema eleitoral brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.