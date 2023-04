Lula entrega 4,7 mil moradias do novo Minha Casa, Minha Vida em quatro meses de governo

Apoie o 247

247 - Os quatro primeiros meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tiveram como um dos focos centrais a reformulação do programa Minha Casa, Minha Vida, projeto habitacional criado nos governos do PT e que foi praticamente abandonado pela gestão de Jair Bolsonaro (PL). No Twitter, Lula afirmou que desde o início do ano, o novo Minha Casa, Minha Vida já recebeu investimentos de cerca de R$ 491,8 milhões em 11 municípios de oito estados. Ao todo, já foram entregues 4.785 moradias.

“Desde o início do ano, entregamos 4.785 casas, com R$ 491,8 milhões de investimento em 11 cidades de 8 estados. O Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional da história do país, já tornou realidade o sonho da casa própria de milhares de famílias e voltou para ficar”, postou Lula na rede social.

Ainda segudno Lula, "a previsão é que até o final de maio o número chegue a 7,4 mil moradias no Brasil, com R$ 590,5 milhões de investimento do governo. Até o final de 2023, serão retomadas as obras de 30 mil unidades".

Dados do Ministério das Cidades apontam que o governo Bolsonaro deixou um passivo de 186 mil unidades habitacionais não concluídas no Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1 (sendo 170 mil nas modalidades: Empresas; Entidades Urbanas; e Entidades Rurais; e outras 16 mil na modalidade Oferta Pública). Desse total, 83 mil são obras paralisadas.

