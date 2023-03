Lula está bem e agenda na China segue mantida

Apoie o 247

247 — O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta (PT), afirmou nesta sexta-feira (24) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está se recuperando bem da pneumonia leve diagnosticada após ter sido atendido por médicos do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na noite de quinta-feira (23).

Segundo Pimenta, Lula está disposto e viajará para a China na manhã de domingo (26), apesar do adiamento do embarque em um dia. O presidente tem agenda na China entre 27 e 30 de março, que foi mantida.

Lula estava com rouquidão na voz e tosse durante uma agenda no Rio de Janeiro na quinta-feira e preferiu não discursar para proteger a voz antes da viagem à Ásia. Em novembro do ano passado, o presidente passou por um procedimento médico para retirada de uma leucoplasia na garganta.

O médico que acompanha Lula, o cardiologista Roberto Kalil Filho, afirmou que o estado geral do presidente é bom e estável, e que Lula não precisará ser submetido a novos exames antes de viajar no domingo.

