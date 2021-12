Lula está no segundo turno e deve apostar no lema 'Make Brazil Great Again', diz guru dos bancos

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Diretor da divisão de Américas da Consultoria Eurasia, Christopher Garman, analista brasilo-estadunidense que é visto como uma espécie de guru por banqueiros e pelo sistema financeiro, afirmou que “é altamente provável” que Lula esteja no segundo turno. Comparando com o slogan “make America great again”, de Donald Trump nas eleições nos EUA, o petista fará uma campanha “let’s make Brazil great again”, apostando tudo no sucesso econômico de seus governos anteriores.

“Quando você olha os ativos do Lula ele pode dizer que, enquanto ele estava no governo, você podia comprar carne e agora você tem que comprar ovo. Indiretamente, a campanha do Lula guarda semelhanças com a do Trump. Em vez de ‘Make America great again’, temos o ‘let’s make Brazil great again'”, disse Garman em entrevista ao Valor Econômico, ressaltando que “o ponto de partida do Lula é a credibilidade dele nas questões sociais".

Leia a íntegra na Fórum.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE