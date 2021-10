Lula estaria propenso a oferecer vice ao PSB, informa Mônica Bergamo

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A jornalista Mônica Bergamo informa em sua coluna deste sábado na Folha de S.Paulo que a possibilidade de o candidato a vice na chapa de Lula em 2022 ser um empresário já não é vista como a mais provável dentro do PT.

Lula preferiria um outro perfil, de uma pessoa de centro, ou centro-direita, mas com um olhar generoso para as políticas sociais. "O mais seguro, no cenário de hoje, é que a vaga de vice seja ocupada por alguém indicado pelo PSB, com quem Lula voltou a ter um diálogo próximo", informa a jornalista.

Outras alianças com legendas que poderiam reivindicar a vice são vistas até agora como improváveis: o PL de Valdemar Costa Neto migrou para o bolsonarismo. E o PSD de Gilberto Kassab insiste em candidatura própria.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE