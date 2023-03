Lula indica primeira mulher para comandar embaixada nos EUA em 199 anos de relações bilaterais

Além da indicação de Maria Luiza Ribeiro Viotti, também foram indicados embaixadores para as representações do Brasil na França, Argentina e Reino Unido edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT indicou a diplomata Maria Luiza Ribeiro Viotti para o cargo de embaixadora do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Maria Luiza é a primeira mulher a ser indicada para o posto em 199 anos de relações bilaterais. Nesta terça-feira, a Presidência da República encaminhou ao Senado uma lista de nomes para que sejam sabatinados visando a ocupação de postos diplomáticos em diversos países.

Diplomata de carreira, Maria Luiza foi a representante do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU) por seis anos e também foi a responsável pela embaixada brasileira em Berlim, na Alemanha, por um período de três anos.

Para o posto de embaixador do Brasil na ONU, em Nova York, o governo Lula indicou o embaixador Sérgio França Danese, que havia deixado a representação na África do Sul após Bolsonaro oferecer o cargo para um indicado pelo então aliado Marcelo Crivella. O posto estava vago desde então. O embaixador e ex-chanceler Antonio Patriota foi indicado para a embaixada do Brasil no Reino Unido.

Para a embaixada do Brasil na França, o governo indicou Ricardo Neiva Tavares, que trabalhou ao lado do ex-chanceler Celso Amorim no segundo mandato de Lula. O posto de embaixador do Brasil em Buenos Aires, deverá ficar com Julio Glinternick Bitelli.

Já o diplomata Paulino Franco de Carvalho, que foi porta-voz do ex-chanceler bolsonarista Ernesto Araújo, foi indicado para a embaixada do Brasil no Cairo, no Egito. Carvalho é visto como um hábil articulador e que teve uma forte atuação para barrar o extremismo de Ernesto Araújo à frente do Ministério das Relações Exteriores.

