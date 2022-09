Lula lamenta morte de Elizabeth II e lembra 'excelentes relações diplomáticas' que teve com a rainha

Ex-presidente Lula prestou condolências à família e a todos que admiravam a Rainha Elizabeth II no Reino Unido e ao redor do mundo edit

247 - O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o falecimento da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira (8), aos 96 anos.

Pelo Twitter, Lula publicou fotos de encontros que teve com a rainha britânica e destacou que Elizabeth testemunhou e participou dos grandes eventos e processos históricos dos últimos 80 anos.

"Em nosso governo, o Reino Unido e o Brasil tiveram excelentes relações diplomáticas, políticas e comerciais, marcadas pela visita de Estado em que ela nos recebeu, em 2006. Gravo na memória nosso encontro na reunião do G-20 em Londres, em 2009", afirmou Lula.

"Minhas condolências à família e a todos que admiravam a Rainha Elizabeth II no Reino Unido e ao redor do mundo", acrescentou o ex-presidente Lula.

A Rainha Elizabeth II testemunhou e participou dos grandes eventos e processos históricos dos últimos 80 anos. Marcou era como Chefe de Estado, reinando em convivência com primeiros-ministros de diferentes linhas ideológicas.



📸: @ricardostuckert





Leia também matéria da Reuters sobre a morte da Rainha Elizabeth:

BALMORAL, Escócia (Reuters) - A rainha Elizabeth, monarca mais longeva do Reino Unido e figura central do país por sete décadas, morreu aos 96 anos, informou o Palácio de Buckingham nesta quinta-feira.

"A rainha morreu pacificamente no Palácio de Balmoral nesta tarde", disse o Palácio de Buckingham em comunicado. "O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral nesta noite e retornarão a Londres amanhã."

O filho mais velho de Elizabeth, Charles, de 73 anos, torna-se automaticamente rei do Reino Unido e chefe de Estado de outros 14 países, incluindo Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Mais cedo nesta quinta, a família real com a saúde britânica se apressou para ficar ao lado da rainha depois que os médicos disseram que estavam preocupados com a monarca, afirmando que ela deveria permanecer sob supervisão médica. Ela vinha sofrendo do que o Palácio de Buckingham chamou de "problemas de mobilidade episódicos" desde o final do ano passado.

Elizabeth, que também era a monarca mais velha do mundo, subiu ao trono após a morte de seu pai, o rei George 6º, em 6 de fevereiro de 1952, quando ela tinha apenas 25 anos.

Ela foi coroada em junho do ano seguinte. A primeira coroa foi um prenúncio de um novo mundo em que a vida da realidade se tornaria cada vez mais repetido pela mídia.

