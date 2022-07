Lula lidera com folga na Bahia, segundo pesquisa Genial/Quaest, com 62%, contra apenas 19% de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Pesquisa Genial/Quaest sobre a eleição presidencial na Bahia, divulgada na madrugada desta sexta-feira (15) pelo UOL aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 62% das intenções de voto no primeiro turno da disputa presidencial no cenário principal, que é estimulado. Jair Bolsonaro (PL) fica em segundo lugar, com apenas 19%.

Todos os demais candidatos empatam tecnicamente considerando a margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes (PDT), tem 5%; André Janones (Avante), aparece com 2%. Simone Tebet (MDB) e Vera Lúcia (PSTU) têm 1% cada. Luciano Bivar (União Brasil), Sofia Manzano (PCB) e Eymael (DC) não pontuaram.

O relatório da pesquisa não faz uma comparação com a pesquisa anterior, publicada em maio, devido à retirada dos nomes de João Doria (PSDB) e Felipe D'Ávila (Novo) e adicionados os de Vera Lúcia (PSTU), Eymael (DC) e Sofia Manzano (PCB).

Em um eventual segundo turno entre Lula e o atual ocupante do Palácio do Planalto, os eleitores na Bahia indicaram que a vitória seria do petista, com 69%, contra 21% de Bolsonaro.

A pesquisa ouviu 1.140 pessoas presencialmente entre os dias 9 e 12 de julho. O índice de confiança é de 95% e o custo foi de R$ 116.400,00. O registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BA-05185/2022.

