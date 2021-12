Lula manda mensagem de solidariedade às vítimas das enchentes e pede: 'em 2022, jamais desistir'

Apoie o 247

247 - Em mensagem pelo Twitter nesta sexta-feira, 31 de dezembro, o ex-presidente Lula desejou "um feliz ano novo" para seus seguidores e prestou solidariedade às vítimas das enchentes que atingem o país neste final de 2021.

"Um Feliz Ano Novo e um 2022 com saúde para todos. Nossa força e solidariedade para os que estão enfrentando dificuldades nesse momento com o desemprego, com a pandemia, com dificuldades de comprar comida ou ter uma moradia decente. E em especial nossa solidariedade com os que estão sofrendo com as enchentes na Bahia, Tocantins, Minas e outros estados. Força para os governadores e prefeitos no enfrentamento dessa tragédia, e para que as pessoas possam recuperar o que perderam e reconstruir suas vidas", escreveu o petista.

Lula ainda desejou que a partir de 2022, ano de eleição presidencial, o Brasil volte a ser um país "que nos encha de orgulho". "Vamos trabalhar em 2022 para que todos os brasileiros possam ter uma vida digna e voltarmos a ter um país que nos encha de orgulho. Jamais desistir e sempre batalhar por um amanhã melhor".

