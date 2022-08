Lula mostra que não quer "esconder" Dilma e rasga elogios à ex-presidente no Anhangabaú

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) deu uma demonstração plena neste sábado (20) de que, apesar do que circulava na imprensa corporativa já desde antes da pré-campanha eleitoral, não 'esconderá' a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), utilizada muitas vezes como vidraça do PT.

Dilma foi ovacionada no comício de Lula no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, e se emocionou. "Olê, olê, olê, olá, Dilma, Dilma!", gritava a multidão. Depois, outro coro tomou o local: "Dilma, guerreira, da massa brasileira!".

>>> Dilma faz discurso emocionado no Vale do Anhangabaú: 'Brasil tem sorte de ter o Lula'

"Amo esse país e esse povo", declarou a petista em discurso.

Lula, quando tomou a palavra, rasgou elogios à ex-presidente e destacou que Dilma foi vítima de um golpe de Estado em 2016. "Aqui veio falar com vocês uma mulher que foi eleita democraticamente pela maioria do povo brasileiro, e um belo dia inventaram uma mentira contra ela, inventaram uma pedalada. Imagina o que é uma pedalada da Dilma contra as motociatas que esse genocida faz hoje. E por conta dessa mentira o Congresso Nacional cometeu um erro histórico e votaram o impeachment dela. Dilma, embora você tenha sido vítima do Congresso Nacional, o povo de São Paulo acaba de te absolver e dizer que você foi inocente, porque deram um golpe em cima de você".

O ex-presidente lembrou do bom desempenho de Dilma à frente da Casa Civil. "Quisera Deus que todos os presidentes da República do mundo tivessem uma chefe da Casa Civil como eu tive a companheira Dilma. A Dilma era minha tranquilidade, era o que me fazia dormir tranquilo, porque eu tinha certeza que tinha alguém cuidando das coisas. Quando a gente pedia alguma coisa para a Dilma, não tinha sábado, domingo, feriado ou tempestade".

