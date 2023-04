Lula no Comando do Exército; assista ao vídeo

Presidente Lula celebra o Dia do Exército edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quarta-feira (19) de uma cerimônia no Comando do Exército em Brasília para celebrar o Dia do Exército. Acompanhe:

