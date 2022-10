Lula no Flow: "Bolsonaro tem uma rede de robôs e mente descaradamente"

Apoie o 247

ICL

Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a fábrica de notícias falsas que tomou conta da política com a ascensão do bolsonarismo. Ao comentar o formato do primeiro debate no segundo turno, durante entrevista no Flow Podcast nesta terça-feira (18/10), ele afirmou que a campanha de Jair Bolsonaro é uma fábrica de mentiras e que seu adversário é um mentiroso compulsivo.

“Todo segundo turno o debate é mais flexível. Eu já tive com o Alckmin, eu já tive com o Serra, é um quase melhor que você tem uma hora e meia, você e seu adversário. O problema de debater com o ‘Bozo’ é que ele é um mentiroso compulsivo”, declarou Lula.

As notícias falsas, explicou o ex-presidente, estão ajudando pessoas que não prestam. “O Bolsonaro mente descaradamente de coisas mais absurdas que acontecem e ele tenta passar aquilo como se fosse verdade. Ele tem uma rede poderosa de robôs em que ele consegue fazer que essas mentiras cheguem a todo mundo em tempo real. É uma verdadeira fábrica de mentir a campanha do Bolsonaro”, afirmou.

Por outro lado, Lula falou que existem políticos sérios em todos os campos ideológicos, da direita à esquerda, e que não é necessário mentir para fazer política, pois mesmo que demore, a verdade prevalece.

“Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias, naquele vídeo que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente ‘tenho que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir’. Porque sempre é mais fácil acreditar em uma mentira. Uma mentira, dizia minha mãe, ela voa. A verdade engatinha”, completou.

