Lula: padre Ticão viveu e exerceu sua fé cristã com a generosidade que nos ensinou Jesus

247 - O ex-presidente Lula divulgou nota neste sábado (2) lamentando a morte de Antonio Luiz Marchioni, o padre Ticão. O pároco morreu aos 68 anos, devido a problemas cardíacos.

No texto, Lula afirma que Ticão "exerceu sua fé cristã de forma plena, com a generosidade que nos ensinou Jesus Cristo" e que "seu nome e exemplo de fraternidade e compromisso com os necessitados ficarão na memória dos Franciscanos e do povo de São Paulo, em especial da Zona Leste".

Leia na íntegra:

”Antonio Luiz Marchioni, que todos conhecíamos como Padre Ticão, viveu e exerceu sua fé cristã de forma plena, com a generosidade que nos ensinou Jesus Cristo. Sempre atuou ao lado da luta pelos direitos dos trabalhadores, por trabalho digno, moradia e educação, mesmo em tempos sombrios de repressão contra qualquer forma de organização política.

Foi um dos maiores lutadores pela implantação da USP e da Universidade Federal de São Paulo na Zona Leste da cidade, para dar oportunidades de ensino aos jovens da região.

O seu nome e exemplo de fraternidade e compromisso com os necessitados ficarão na memória dos Franciscanos e do povo de São Paulo, em especial da Zona Leste.

Luiz Inácio Lula da Silva”.

