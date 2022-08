Lula parabeniza Anitta por vitória histórica no prêmio VMA

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula usou suas redes para parabenizar Anitta por ser a primeira brasileira a se apresentar no palco do VMA e ganhar o prêmio de 'Melhor Clipe de Música Latina' com a canção Envolver.

“Parabéns pela conquista, Anitta. Um abraço para você, sua família e seus fãs”, disse o petista.

Parabéns pela conquista, Anitta. Um abraço para você, sua família e seus fãs. ❤️🇧🇷 August 29, 2022

Apesar de não estar em solo brasileiro, a artista mostrou que estava atenta ao primeiro debate entre candidatos presidenciais. Quando foi entrevistada cantora explicou que escolheu um vestido vermelho não por acaso. Tanto que publicou uma foto no seu perfil no Instagram com o número 13, de Lula (PT) e também fez o símbolo de referência do petista.

