"Lula play": ex-presidente recebe propostas de políticas públicas para gamers

Comitê sugere criação de mecanismos que fortaleçam o setor de jogos eletrônicos no Brasil

247 - O ex-presidente Lula (PT) recebeu nesta quarta-feira (17) do Comitê Lula Play uma série de propostas que visa fomentar o mercado de jogos eletrônicos no Brasil.

"Videogame não é apenas entretenimento, é também cultura, emprego e desenvolvimento tecnológico. Ontem, gamers apresentaram propostas para o nosso Programa de Governo, pedindo políticas públicas que fortaleçam o setor de jogos eletrônicos no Brasil", relatou Lula nesta quinta-feira (18) pelo Twitter.

O petista justificou a importância do setor: "a cartilha 'Lula Play' sugere o fortalecimento do mercado nacional de jogos digitais e criação de cursos técnicos e de Ensino Superior para, cada vez mais, desenvolver esse setor. A América Latina é onde mais cresce o número de jogadores, e o Brasil é líder no continente".

