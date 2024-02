Lula pode assinar MP revogando reoneração até esta terça-feira

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode assinar já nesta terça-feira (27) a medida provisória (MP) revogando a reoneração da folha de pagamento, informa o jornalista Valdo Cruz, em sua coluna no G1. A expectativa é de que o presidente assine os documentos antes de viajar para Guiana, na quarta-feira (28). O Ministério da Fazenda concluiu o texto da MP e já colocou no sistema eletrônico da Casa Civil.

"Paralelamente a isso, Lula pode assinar projeto de lei em regime de urgência propondo a volta da cobrança da contribuição previdenciária sobre a folha de forma gradual", acrescenta Valdo.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: