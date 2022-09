Lula precisaria de apenas um quarto dos votos de Ciro e Tebet para evitar 2º turno, aponta Quaest

Segundo a pesquisa Quaest, Lula tem 48,35% dos votos válidos e estaria a 1,65 ponto de alcançar o necessário para vencer no primeiro turno edit

Paulo Donizetti de Souza, da RBA - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a presidente pela coligação Brasil da Esperança, segue estável na liderança apurada pela pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (7).

A 25 dias do 1º turno, Lula (PT) mantém 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro, com 34%, oscilou 2 pontos para cima. Os demais candidatos que pontuam somam 13% – sendo que Ciro Gomes (PDT) tem 7% das intenções de votos e Simone Tebet, 4%. Ao se excluir da conta a última linha da lista abaixo (branco/nulos/nenhum), Lula passa ter 48,35% dos votos válidos. Desse modo, estaria a 1,65 ponto de alcançar o necessário para vencer no primeiro turno.

Lula (PT) – 44%

Bolsonaro (PL) – 34%

Ciro Gomes (PDT) tem 7%

Simone Tebet (MDB) tem 4%

Felipe D’Ávila (Novo) – 1%

Sorya Thronicke (UB) – 1%

Brancos/nulos/nenhum/indecisos – 9%

De acordo com a pesquisa Genial/Quaest, 56% dos que dizem que votariam em Ciro no primeiro turno dizem que ele deveria apoiar Lula no segundo, o que representaria 4,3% dos votos válidos. Já entre os eleitores de Simone Tebet, são 41% os entrevistados que defendem um apoio da senadora apoie Lula. Nesse caso, mais 1,8% dos votos válidos. Além disso, como apoio a Lula dos outros dois candidatos que pontuam (D’Ávila e Soraya), mais 0,5% migraria para ele.

Ou seja, o candidato da coligação Brasil da esperança poderia herdar num eventual segundo turno 6,6% desses votos válidos. Mas se apenas um quarto desses votos migrassem já no primeiro turno, a derrota de Bolsonaro poderia ser decretada já em 2 de outubro.

Medidas eleitoreiras não impulsionam Bolsonaro

De acordo com o diretor da Quaest Pesquisa e Estratégia, Felipe Nunes, embora cresça o apoio de eleitores de Ciro e Simone Tebet para Lula, ainda é cedo para se apostar que isso dê já no primeiro turno. “Melhor esperar mais duas semanas, pelo menos”, diz. Mas faltam menos de quatro semanas para o pleito.

“Talvez esteja aqui o grande movimento que pode acontecer na reta final. Se esses eleitores resolverem migrar logo no 1º turno para Lula, pode ser que tenhamos uma antecipação de 2º turno com voto estratégico”

Alguns pontos negativos da pesquisa Genial/Quaest para Bolsonaro

A maioria (62%) entrevistados acredita que as recentes medidas econômicas de Bolsonaro foram por interesse eleitoral, e não por preocupação com as pessoas.

A confiança em Lula (39%) para dar continuidade ao Auxílio Brasil é maior do que em Bolsonaro (34%).

Lula segue com larga vantagem (45% a 30%) entre as mulheres, que são maioria do eleitorado. Mas entre os homens, Lula também lidera (43% a 39%).

A rejeição a Bolsonaro (53%) é muito maior do que a de Lula (44%)

A vantagem de Lula no Nordeste, segundo maior colégio eleitoral do país, é de 38 pontos (60% a 22%).

Alguns pontos negativos da pesquisa Genial/Quast para Lula

Bolsonaro segue com vantagem junto ao eleitorado evangélico (53% a 26%)

Apesar da situação de empate técnico na região Sudeste, pela primeira ver Bolsonaro aparece com vantagem numérica (39% a 37%).

A avaliação positiva do governo Bolsonaro chegou a 32% e a negativa, a 39%. São os melhores índices já obtidos pelo governo desde julho do ano passado.





O levantamento ouviu 2.000 pessoas entre 1º e 4 de setembro e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00807/22. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

