Lula promete medidas para baratear carros: "R$ 90 mil não é popular"

Preços de automóveis subiram vertiginosamente nos últimos anos no País

247 - O presidente Lula prometeu nesta quinta-feira (4) medidas para baratear carros no País e afirmou que o governo irá propor formas de pagamento mais diversificadas.

Os preços de automóveis subiram vertiginosamente nos últimos anos, com modelos compactos chegando a R$ 100 mil. Carros populares estão em extinção.

"Qual pobre que pode comprar carro popular por R$ 90 mil? Um carro de R$ 90 mil não é popular. É para classe média", afirmou Lula, que participou da primeira reunião do novo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão.

No evento, o presidente Lula afirmou ainda que o grupo será importante para gestar propostas para o governo e convencer o Congresso sobre as propostas do governo.

