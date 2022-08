Lula promete reajuste do Imposto de Renda para trabalhadores

Apoie o 247

247 - O ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (5) que o país voltará a ser comandado pela classe trabalhadora caso saia vitorioso das urnas nas eleições de outubro, e prometeu promover ajustes no imposto de renda dos contribuintes.

Lula disse que a classe trabalhadora vai voltar a dirigir o país e garantiu que estará na porta da fábrica para anunciar os reajustes necessários no imposto de renda.

Durante lançamento do livro "Quatro décadas com Lula: O poder de andar junto", de Clara Ant, e do documentário "Bastidores da Vitória", de Luciana Sérvulo, o ex-presidente falou sobre as conquistas de seu governo na área econômica, como a redução da taxa de juros, da inflação e do desemprego. Lembrou que o salário mínimo tinha uma regra de correção acima da inflação. Criticou, ainda, as mudanças nas leis trabalhistas que fragilizaram os direitos dos trabalhadores depois que o PT deixou o governo, informa a Folha de S.Paulo.

Segundo Lula, a situação do país agora é pior do que a de 2003, quando assumiu a Presidência da República pela primeira vez. "Vocês sabem perfeitamente bem que esse país tinha mudado", afirmou.

