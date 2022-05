Lula quer reunião para tratar de aproximação com evangélicos

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - que está em viagem pelo Sul do País - irá pedir que o marqueteiro Sidônio Palmeira se reúna com o conselheiro para a comunicação com os evangélicos, Paulo Marcelo Schallenberger, para definir a abordagem que será utilizada visando uma maior aproximação com o segmento religioso, hoje majoritariamente bolsonarista. .

De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, Schallenberger planeja realizar um culto para cerca de mil pessoas na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC com pastores. Além de Lula, o evento também deverá contar com a presença do pré-candidato a vice em sua chapa, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB). O assunto foi discutido por Lula e a cúpula da coordenação da campanha na sexta-feira (27).

