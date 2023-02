Lula relançará Minha Casa, Minha Vida na semana que vem com prioridade para concluir obras da Faixa 1, diz Rui Costa

Ministro disse ainda que, no relançamento do programa habitacional, Lula anunciará as novas diretrizes do Minha Casa, Minha Vida e assinará medida provisória sobre o programa edit

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relançará o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida em cerimônia na próxima semana na Bahia, com a prioridade voltada à conclusão de obras paradas da Faixa 1, que atende o público de menor renda, disse nesta terça-feira o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Durante evento da Caixa Econômica Federal em Brasília, Costa disse ainda que, no relançamento do programa habitacional, na próxima terça-feira, Lula anunciará as novas diretrizes do Minha Casa, Minha Vida e assinará uma medida provisória sobre o programa.

"Vamos retomar e inicialmente a prioridade será dada, todo o foco, para concluir e entregar cerca de 120 mil unidades da Faixa 1, que estão em sua maioria acima de 60% de construção", afirmou Costa.

De acordo com o ministro da Casa Civil, a intenção do governo é entregar 80% dessas unidades ainda no primeiro semestre, garantindo os recursos para que as obras voltem no ritmo necessário.

Na véspera, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou que o governo fará um ajuste na Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida para desafogar obras que estão paradas por conta do limite de financiamento.

Atualmente, o financiamento para a faixa mais baixa do programa é de até 96 mil reais. A expectativa é que esse limite possa subir para perto de 150 mil reais, segundo ele.

Os valores do programa estão em discussão e envolvem ministérios, Caixa Econômica, Banco do Brasil e cúpula do governo federal.

