Lula: “religião é um direito sagrado e fundamental”

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina uma carta com a data desta quarta-feira (12), dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, em que assegura aos brasileiros que “a religião é um direito sagrado e fundamental e que deve ser respeitado por todas e todos nós”.

A mensagem é uma resposta às mentiras espalhadas pela campanha bolsonarista de que Lula perseguirá evangélicos caso seja eleito presidente da República ou ainda que fechará igrejas.

O texto diz ainda que “nossa Constituição garante que todos/as os/as brasileiros/as e estrangeiros/as que moram no Brasil são livres para escolher sua religião, praticar e professar sua crença e fé, seja num ambiente doméstico ou em lugar público. Em nosso governo não será diferente. Todas as religiões e templos religiosos serão respeitados e tratados com dignidade como já fizemos em governos anteriores”.

Em discurso em Belford Roxo (RJ) nesta terça , ele também tocou no tema ao lembrar que seu governo jamais perseguiu igrejas no passado. O ex-presidente citou a lei da liberdade religiosa e o dia nacional da Marcha para Jesus.

No primeiro caso, em 2003, o presidente sancionou a lei 10.825, que define as organizações religiosas e os partidos políticos como pessoas jurídicas de direito privado, e garante liberdade para que igrejas sejam criadas. Já em 2009, foi sancionada a lei que cria o Dia Nacional da Marcha para Jesus.

Leia a íntegra da carta:

