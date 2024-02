Lula reúne centrão e promete encontros regulares com parlamentares: "com diálogo e união, vamos reconstruindo o Brasil"

Lula recebeu no Alvorada o presidente da Câmara, Arthur Lira, lideranças da Casa, a presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, e o prefeito de Recife, João Campos edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na noite desta quinta-feira (22) com lideranças partidárias, entre elas do chamado Centrão" — bloco informal que reúne parlamentares de legendas de centro e centro-direita — para um coquetel no Palácio da Alvorada.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, lideranças da Casa, a presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, e o prefeito de Recife, João Campos passaram no local.

continua após o anúncio

De acordo com G1, em seu discurso, Lula agradeceu pelas matérias aprovadas em 2023 e disse esperar que a Câmara dos Deputados siga o mesmo ritmo de aprovações em 2024. Segundo interlocutores, o presidente também afirmou que irá fazer encontros como esse mais vezes, com o objetivo de estreitar relações com os parlamentares.

O presidente também agradeceu seus principais articuladores: o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; o ministro da Casa Civil, Rui Costa; o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE); e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

continua após o anúncio

“Recebi no Alvorada, hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, lideranças da Casa, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e o prefeito de Recife, João Campos. Com diálogo e união, vamos reconstruindo e fazendo os avanços que o Brasil precisa”, disse Lula em suas redes, ao postar a foto do encontro.

Recebi no Alvorada, hoje, o presidente da Câmara @ArthurLira_, lideranças da Casa, a presidenta do PT @gleisi e o prefeito de Recife @JoaoCampos. Com diálogo e união, vamos reconstruindo e fazendo os avanços que o Brasil precisa.



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/E2zBrGL1SQ continua após o anúncio February 23, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: