Lula revoga ordem de mérito com homenagem à Princesa Isabel

247 - A 'Ordem do Mérito Princesa Isabel', criada pelo governo Jair Bolsonaro (PL) no final do ano passado como reconhecimento de mérito em ações na área de Direitos Humanos, foi revogada pelo Ministério dos Direitos Humanos. A informação é da coluna Painel, na Folha de S. Paulo.

De acordo com a pasta, a homenagem a uma mulher branca, herdeira do trono imperial, pela sua atuação na área dos Direitos Humanos, transmite uma mensagem equivocada. Portanto, em substituição à Ordem, o MDH instituiu um prêmio com o nome de Luiz Gama (1830-82), um abolicionista negro do século 19.

"Não se trata de afirmar que uma pessoa branca não possa integrar a luta antirracista, mas de reafirmar o símbolo vital que envolve essa substituição: o reconhecimento de um homem negro abolicionista enquanto defensor dos direitos humanos", diz a secretária-executiva do ministério, Rita Oliveira.

Quem foi a Princesa Isabel?

Princesa Isabel do Brasil (1846-1921) foi a filha mais velha do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Dona Teresa Cristina. Ela ficou conhecida por ter assinado a Lei Áurea em 1888, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. A princesa também foi uma defensora das artes, da educação e dos direitos das mulheres.

Quem foi Luiz Gama?

Luiz Gama (1830-1882) foi um importante abolicionista brasileiro, advogado, jornalista e poeta. Ele nasceu livre, mas foi sequestrado ainda criança e vendido como escravo. Mais tarde, ele conseguiu sua liberdade e se tornou um defensor ativo da causa abolicionista, atuando como advogado de escravos que buscavam sua liberdade na justiça. Gama é considerado uma das figuras mais importantes da luta contra a escravidão no Brasil. Ele também é conhecido por sua produção literária, que inclui poemas e textos políticos.

