Lula tomará vacina no lançamento de campanha nacional de imunização

Presidente receberá a quinta dose contra a Covid no lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação

247 - O presidente Lula (PT) participa nesta segunda-feira (27) do lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação, que tem por objetivo retomar a cultura vacinal brasileira.

No evento, o presidente receberá a quinta dose da vacina contra a Covid-19, para dar o exemplo, informa o jornal O Globo.

"A campanha também marca o início da aplicação no país das vacinas bivalentes, que são eficazes no combate tanto do novo coronavírus original quanto de suas variantes mais recentes, como a ômicron", explica a reportagem.

No último domingo (26) completaram-se três anos desde a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, em 2020. A doença matou quase 700 mil pessoas no Brasil.

