Lula vai à Amazônia e terá encontro com povos da floresta

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato da Frente Brasil da Esperança vai à Amazônia na segunda semana de junho, onde participará de um encontro com indígenas, caboclos, ribeirinhos e seringueiros. Lula vai mostrar que seu governo vai executar políticas para a região diferentes das de Jair Bolsonaro.

O ocupante do Palácio do Planalto aplicou políticas que levaram ao crescimento significativo do desmatamento na região e à exposição dos povos indígenas a mais riscos de adoecimento e de morte. Bolsonaro foi denunciado em tribunais internacionais por suas políticas de destruição da Amazônia e descaso com as populações indígenas.

Lula se encontrará com os povos da floresta. De acordo com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que foi encarregado pelo ex-presidente de organizar um ato simbólico, esse encontro deve acontecer em Belém, Macapá ou Manaus, informa o Painel da Folha de S.Paulo.



